فضيحة جديدة لقطر في باكستان.. شاهد تعليق عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة صفقة تصدير الغاز إلى باكستان، قائلًا إن التحقيقات كشفت فضيحة مالية، وهو حصول وزير المالية الباكستاني على رشوة، لإرساء الصفقة على قطر.



وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "وزير المالية تولى لمدة شهر، أعطوه رشوة ليمرر صفقة الغاز، أدى اليمين تاني يوم القطريين قابلوه واتفقوا معه".



وأردف:"أي فضيحة مالية في العالم لها علاقة بقطر، في لندن بعد ما قفلوا موضوع بنك باركليز فتحوه تاني، في كل مكان، في أمريكا يريدون تحقيقات كاملة عن شراء قطر لذمم ومراكز بحثية، قطر متهمة بالفساد المالي في كل مكان في العالم".