فى خدمتك.. كيف تحصل على ماكينة فورى؟

نقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية الحصول على ماكينة فوري كما أعلنتها شركة فوري.



- يمكنك الحصول على ماكينة فوري إذا كان لديك محل تُمارس فيه أي نشاط تجاري قد يكون محل بقالة أو صيدلية أو سوبر ماركت.



- صورة من عقد إيجارك للمحل أو عقد تمليك.



- لو المحل في البيت مثلا غرفة لابد أن يرجع للمندوب التابع للشركة الذي سوف يأتي إليك وأيضًا للمنطقة التي تسكن فيها.



- في حالة استوفائك الشروط ستحصل على ماكينة فوري بطريقتين..



الأولى: وهي بدفع مبلغ تأمين لماكينة فوري قيمته 500 جنيه وتكون كإيجار للماكينة، ويجب أيضا أن تحقق نسبة أرباح معينة باستخدامك للماكينة وتختلف من منطقة إلى أخرى ويوجد فترة سماح فقط 3 أشهر يمكنك فيها أن تقل عن نسبه الأرباح المتفقة بينك وبين المندوب ولكن بعدها أن قل مستوى ربحك عن المطلوب سيتم سحب الماكينة.



الثانية: امتلاك ماكينة فوري بدفع مبلغ مالي وقدره 2250 جنيهًا ثمن ماكينة فوري، وفي تلك الحال تسير الماكينة ملك لك وغير مضطر إلى تحقيق نسبة الأرباح المطلوبة منك.



- للاشتراك ستتصل برقم خدمة عملاء فوري وهو 16421 وسيتم تفعيل الخدمة خلال 10 أيام.