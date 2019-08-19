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باب الخير

فى خدمتك.. كيف تحصل على ماكينة فورى؟

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:49 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
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نقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية الحصول على ماكينة فوري كما أعلنتها شركة فوري.

- يمكنك الحصول على ماكينة فوري إذا كان لديك محل تُمارس فيه أي نشاط تجاري قد يكون محل بقالة أو صيدلية أو سوبر ماركت.

- صورة من عقد إيجارك للمحل أو عقد تمليك.

- لو المحل في البيت مثلا غرفة لابد أن يرجع للمندوب التابع للشركة الذي سوف يأتي إليك وأيضًا للمنطقة التي تسكن فيها.

- في حالة استوفائك الشروط ستحصل على ماكينة فوري بطريقتين..

الأولى: وهي بدفع مبلغ تأمين لماكينة فوري قيمته 500 جنيه وتكون كإيجار للماكينة، ويجب أيضا أن تحقق نسبة أرباح معينة باستخدامك للماكينة وتختلف من منطقة إلى أخرى ويوجد فترة سماح فقط 3 أشهر يمكنك فيها أن تقل عن نسبه الأرباح المتفقة بينك وبين المندوب ولكن بعدها أن قل مستوى ربحك عن المطلوب سيتم سحب الماكينة.

الثانية: امتلاك ماكينة فوري بدفع مبلغ مالي وقدره 2250 جنيهًا ثمن ماكينة فوري، وفي تلك الحال تسير الماكينة ملك لك وغير مضطر إلى تحقيق نسبة الأرباح المطلوبة منك.

- للاشتراك ستتصل برقم خدمة عملاء فوري وهو 16421 وسيتم تفعيل الخدمة خلال 10 أيام.

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