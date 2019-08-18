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فن

مي فاروق: سعيدة بمشاركتي الأولى في مهرجان القلعة للغناء

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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اعربت المطربة مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة للمرة الأولى في فاعليات الدورة الـ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء.

وقدمت "مي" الشكر لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكنور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية؛ لدعمهم المستمر لها، واتاحة الفرصة لها؛ للوقوف أمام جمهور القلعة.

وبدأت مي فاروق الحفل بأغنية "الف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم بمصاحبة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته.

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان القلعة تكريم كل من المطرب علي الجحار ومحمد الحلو ونادية مصطفى من قبل وزير الثقافة ايناس عبد الدايم ورئيس الأوبرا مجدي صابر بجانب ٧ شخصيات أخرى، ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي، وهم عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

وانطلقت عروض الفنية لفريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، أعقبها الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو، وعازف البيانو سبستيان موللر، وقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز.

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