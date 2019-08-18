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عالم

البورصة السعودية تغلق منخفضة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:37 م
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت البورصة السعودية منخفضة بسبب ضعف أسهم البنوك، في حين توقف الاتجاه النزولي للبورصة القطرية بفضل تعافي سهم صناعات قطر.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.3 بالمئة، إذ خسر سهم "البنك السعودي البريطاني"، بنحو 1.3 بالمئة، فيما هبط سهم مجموعة "سامبا" المالية 1.3 بالمئة، على وقع استئناف التداولات في البورصة السعودية بعد عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي.

وتعرضت أسهم البنوك لضغوط في الأسابيع الأخيرة بعد قرار البنك المركزي السعودي خفض أسعار الفائدة اقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، وهو ما يتوقع المحللون أن يضغط على هوامش ربح البنوك السعودية.

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