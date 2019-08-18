كيز تتوج بلقب سينسناتي على حساب كوزنيتسوفا

تغلبت الأمريكية ماديسون كيز على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 75 و76 (75)، اليوم الأحد، لتتوج بخامس لقب في مسيرتها، ببطولة سينسناتي للتنس.



وبدأت كيز (24 عاما) المجموعة الأولى بشكل بطيء، وخسرت إرسالها، لكنها استطاعت كسر الإرسال مرتين لتتقدم في النتيجة.



ومع بداية المجموعة الثانية، استطاعت كوزنيتسوفا أن تتقدم 21، لكن كيز عادت في النتيجة وتعادلت 55، قبل أن تحسم اللقب.



وتعد هذه المرة الثانية، التي تفوز فيها كيز هذا العام بلقب في بلادها، حيث يأتي تتويجها بلقب سينسناتي ليضاف إلى لقبها في بطولة تشارلستون، عندما تغلبت على الدنماركية كارولين فوزنياكي، في أبريل الماضي.