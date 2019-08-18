الجمعة.. رئيس وزراء الهند في زيارة رسمية للإمارات

يبدأ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند يوم الجمعة المقبل زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية - مع مودي خلال زيارته تعزيز ودعم علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، إضافة إلى التطورات ومجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



وأضافت الوكالة الإماراتية أن زيارة رئيس وزراء الهند للدولة تأتي في إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة.