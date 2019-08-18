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عالم

غدًا.. أولى جلسات محاكمة البشير

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:19 م
البشير
البشير
وكالات
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تعقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، غدًا الإثنين، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وتأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الإثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

ووفقا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.

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