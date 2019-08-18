إبراهيم سعيد ينتقد تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا للأهلي

انتقد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا للنادي الأهلي، بعد إقالة مارتن لاسارتي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.



ونشر إبراهيم، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: لازم يبقي متواجد محمد يوسف، ده مفيش مدير فني معاه كمل سنة، واللي جاي هيحصل إخواته.



وأصدر النادي الأهلي اليوم بيانا بإقالة مارتن لاسارتي من القيادة الفنية للفريق الأول، عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف، والخروج من دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وتعيين محمد يوسف مدربًا مؤقتًا بالنادي الأهلي؛ لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.