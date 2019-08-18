عاهل البحرين يبحث مع القيادة الأمريكية تطورات الشئون الإقليمية

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، المستجدات الإقليمية والدولية وبخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرانية، اليوم الأحد، أن العاهل البحريني أثني خلال اللقاء على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوهًا بجهود الجنرال كينيث ماكينز لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجال العسكري والدفاعي.



وأكد العاهل البحريني، أن مملكة البحرين تقدر موقف الولايات المتحدة الأمريكية في الوقوف مع دول الخليج العربي؛ للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وردع التهديدات التي تواجهها، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستقوم بدورها مع الأشقاء والحلفاء في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة.



من جانبه، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن شكره وتقديره للعاهل البحريني واعتزازه بجهوده في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري مع بلاده، مشيدًا بالدور الحيوي لمملكة البحرين وإسهاماتها في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.