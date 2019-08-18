الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

عاهل البحرين يبحث مع القيادة الأمريكية تطورات الشئون الإقليمية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:11 م
جريدة الدستور
طباعة
بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، المستجدات الإقليمية والدولية وبخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية، اليوم الأحد، أن العاهل البحريني أثني خلال اللقاء على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوهًا بجهود الجنرال كينيث ماكينز لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجال العسكري والدفاعي.

وأكد العاهل البحريني، أن مملكة البحرين تقدر موقف الولايات المتحدة الأمريكية في الوقوف مع دول الخليج العربي؛ للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وردع التهديدات التي تواجهها، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستقوم بدورها مع الأشقاء والحلفاء في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة.

من جانبه، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن شكره وتقديره للعاهل البحريني واعتزازه بجهوده في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري مع بلاده، مشيدًا بالدور الحيوي لمملكة البحرين وإسهاماتها في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لهذه الأسباب.. قررت "القضاء الإداري" حجز دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"

منذ يوم

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

منذ حوالي 6 ساعات

سحب عينات من رمال شاطئ النخيل لبحث أسباب ظهور الديدان

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تبدأ التحقيق فى أزمة احتجاز 13 موظفًًا فى مطار الغردقة

ads

الصور

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

الأكثر قراءة

"جريشة" يعترف بصحة ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

سحب عينات من رمال شاطئ النخيل لبحث أسباب ظهور الديدان

"رسائل الإخوان من داخل السجون": "الجماعة دمرتنا ويئسنا منها"

حلاوة زمان

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرّف عليها

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

الصحة

"صبّار المكسيك" حل مبتكر للاستغناء عن البلاستيك

أطعمة الفلافونويد تحمي من السرطان وتطيل العُمر

4 خطوات للتخلص من التوتر والقلق

حيلة صغيرة لتخلص من حب الشباب في فصل الصيف

الرئيس نيوز

إحالة 135 موظفًا بمديرية الشباب والرياضة في الغربية للتحقيق

غدا.. أولى جلسات المحاكمة العلنية للرئيس السوداني المعزول "البشير"

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان

البرلمان يستعد لتكريم أبطال "منتخب اليد للناشئين" تحت القبة

منوعات

"الخس" يحميك من هشاشة العظام

8 أطعمة غذائية تساعدك على مواجة الحر

ابتكار سترة للاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي

القطب الشمالي يسجل رقم قياسي في درجة الحرارة

كشكول

حجازي: فوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد لم يكن صدفه

زياد عبد العال ابن المدرسة السعيدية ضمن منتخب مصر لكرة اليد الفائز بكأس العالم

3 شروط للالتحاق بكلية القرأن الكريم بجامعة الأزهر

رئيس أسوان الأزهرية يتابع فعاليات تدريب الإدرايين على استخدام الحاسب الألى

إسلام سياسي

"الشباب المستقل" تشن هجوما شرسا على الإخوان في رسالة جديدة

قنوات الإخوان تفتح النار على حفتر دعما لميلشيات الوفاق

فتنة الريسونى: جواز زيارة المسلمين للأقصى ومشاركة الفلسطينين بانتخابات الكنيست

تزايد الغضب الإخوانى على "أيمن نور" بسبب جامعة اسطنبول


زيت وسكر

احذر.. الأجهزة الإلكترونية قد تشل تفكيرك!

بداية سبتمبر.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بقنا الجديدة

“التموين”: استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لـ”مشروع جمعيتى”

حملة قومية للتوعية بالأخطاء الدوائية

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
دولة المواطنة.. وحماية المرأة
د. منى حلمى
النساء بين التمرد السهل والتمرد الصعب
ماجد حبته
منعم يغنى على فيتنام!
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
المزيد

الثقافة

10 كتب تناسب الأطفال في عطلة الصيف

"فوائد الحاسب الآلي".. محاضرة في ثقافة السويس

"الصيف وعيد وفاء النيل" في قصر ثقافة الإسكندرية

بدء مناقشة المجموعة القصصية "الخريف الأخير لعيسى الدباغ" (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك