استشاري طب نفسي: لا توجد أي أضرار من متابعة المراهقين لفرقة "بي تي إس"

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، إنه تم إجراء 10 دراسات نفسية علمية على فرقة "بي تي إس" الكورية، تكشف سر تعلق المراهقين بالفرقة، وكيف استفادت كوريا منهم بعد تحولهم لقوى ناعمة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الفرقة تقدم أغاني مختلفة تجعل المتابعين يشعرون أنهم مختلفين، بالإضافة إلى أن هذه الفرقة تستهدف جمهور الديجيتال ميديا، الذين يتصفحون مواقع التواصل والفيديوهات.

واستطرد أن هذه الفرقة تجيد تسويق نفسها عبر السوشيال ميديا بشكل جيد، لافتًا إلى أن هذه الفرقة نتاج طبيعي للتكنولوجيا، والاهتمام بها مجرد هوس مؤقت سينتهي بعد فترة، خاصة وأننا في عصر السرعة.

واستكمل أن أكثر ما يميز هذا الفريق أنه كوري، ويتربع على عرش الموسيقى وليس باللغة الإنجليزية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي ضرر من متابعة الأطفال أو المراهقين لهذه الفرق، ويمكن استغلالهم جيدًا، لتحفيز الشباب لعمل شيء جيد مثلهم.