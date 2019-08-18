مصرع 28 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة شمال الهند

لقى 28 شخصًا مصرعهم اليوم الأحد؛ نتيجة للأمطار الغزيرة التي تجتاح المناطق الواقعة شمال الهند.



وذكرت قناة" أن دي تي في" الأخبارية الهندية، أن الأمطار الغزيرة - التى تجتاح ولايات البنجاب وأوتاربراديش وهيماشال برادش - أدت أيضا إلى إدراج 22 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.



وأصدرت السلطات المحلية في كل من دلهي وهاريانا والبنجاب وأوتاربراديش تحذيرات للمواطنين بضرورة توخى الحذر؛ نظرا لاحتمال ارتفاع مستوى مياه الأنهار لدرجة الخطر.



على صعيد متصل، تمكنت السلطات الهندية من إنقاذ 25 سائحًا من المواطنين والأجانب من الموت بعد أن ضلوا الطريق لمدة يومين في مدينة كولو التابعة لولاية هيماشال براديش بدون طعام أو مأوى.



وكانت الفيضانات التي تضرب ولاية كيرالا جنوب الهند قد أسفرت - حتى الآن - عن مصرع 121 شخصًا.