إصابة 29 صينيا إثر حادث تصادم في روسيا

أصيب 29 سائحا صينيا اليوم الأحد إثر اصطدام حافلة سياحية كانوا يستقلونها بأحد أعمدة الكهرباء شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية أن قائد الحافلة فقد السيطرة عليها بسبب تراكم المياه في الطريق، مما أدى إلى إصابة 29 سائحا من ركاب الحافلة التي كانت تقل 32 شخصا.

وأشارت"روسيا اليوم" إلى أن المصابين يعانون من جروح وخدوش وأن 19 منهم نقلوا إلى المستشفى للعلاج من بينهم طفلان.