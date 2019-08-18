"سونا": "الحرية والتغيير" استقرت على قائمة مرشحيها لـ "مجلس السيادة"

قالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اعتمدت قائمة مرشحيها في "مجلس السيادة"، المقرر إعلان تشكيله كاملا الليلة، حسب استحقاقات الوثيقة الدستورية التي وقعتها "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي أمس.

ونقلت "سونا" عن ساطع الحاج القيادي بقوى "الحرية والتغيير" قوله إن القائمة تضم: الأكاديمية عائشة موسى، والأكاديمي في شئون البيئة صديق تاور، القيادي السابق في حزب "الأمة" حسن شيخ ادريس، الصحفي محمد الفكي، والمحامي طه عثمان.

وأوضح ساطع أنه سيتم ترشيح 3 أشخاص من كل من المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، ليتم اختيار العضو الحادي عشر في "مجلس السيادة" من بينهم، بالتوافق بين الجانبين.

ويُشكل المجلس السيادي من 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، وعضو أخير مدني يُختار بالتوافق، علما بأن للمجلس سلطات سيادية، أكثر منها تنفيذية.

وينعقد الآن اجتماع بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير" للاستقرار على التشكيل النهائي لمجلس السيادة المقرر أن يُقسم أعضاؤه اليمين الدستورية غدا.