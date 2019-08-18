متحدث البرلمان يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بفوزه بلقب كأس العالم للناشئين

هنأ المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين لفوزه بلقب بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، مشيرا إلى أن ناشئي المنتخب رفعوا اسم وعلم مصر عالميا.

ونقل حسب الله - في بيان مساء اليوم الأحد - تحيات وتقدير رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال للمنتخب والجهاز الفني والإداري واتحاد كرة اليد، لافتا إلى أن هناك رغبة لدى أعضاء المجلس لتنظيم احتفالية بالبرلمان في حضور الدكتور عبد العال وقيادات وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، لتكريم منتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد.

وطالب متحدث البرلمان وزارة الشباب والرياضة بتوفير كل سبل الدعم للعبة كرة اليد لضمان استمرار تفوقها قاريا وعالميا.