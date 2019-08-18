هبوط البيزو يطيح بوزير الخزانة الأرجنتيني

استقال وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني من منصبه، على خلفية أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد ترافقت مع هبوط حاد في سعر صرف العملة الوطنية – البيزو.



ونقلت "رويترز" عنه القول، إن الحكومة تحتاج إلى "تجديد كبير" في فريقها الاقتصادي.



وأضاف الوزير، في رسالة إلى رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، أنه أعطى "كل طاقته لعمله وساهم في خفض العجز الكبير والحد من الإنفاق العام".



وأكد في الرسالة، وقوع أخطاء، "ولم نتردد قط في الاعتراف بذلك وبذلنا كل الجهود الممكنة لتصحيحها".



وشهد البيزو الأرجنتيني هبوطا حادا خلال معظم أيام الأسبوع الماضي، بعدما تمخضت الانتخابات التمهيدية عن نتيجة صادمة يوم الأحد الماضي، حيث ألحق مرشح يسار الوسط ألبرتو فرنانديز الهزيمة، بالرئيس الحالي ماكري (يمين وسط)، واعتبر ذلك بمثابة الاستفتاء الشعبي، على مساعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وفرض إجراءات التقشف المشروطة لتقديم القرض.



وجاءت الضربة الجديدة، للسلطات الحالية، عندما خفضت وكالتا "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، يوم الجمعة تصنيفهما للدين السيادي الأرجنتيني، مما أثار شبح تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها مع اقتراب انتخابات أكتوبر.