لاعب آرسنال: لن أنسى ظهوري الأول مع الجانرز

قال داني سيبايوس، لاعب وسط آرسنال، اليوم الأحد، إنه لن ينسى ظهوره الكامل الأول مع الجانرز، أمس السبت، خلال الفوز على بيرنلي (2-1) في البريميرليج، حيث صنع النجم الإسباني الهدفين.



وأضاف سيبايوس، خلال تصريحات للموقع الرسمي لآرسنال: "أهم شيء في كرة القدم هو الفوز، عندما تقدم مباراة رائعة، وتساعد الفريق في تحقيق الانتصار، فإنك تشعر بالرضا.. عندما تعلم أنك عائد إلى منزلك بهدوء، بعدما أنجزت عملك".



وتابع: "الحقيقة أنه بالنسبة لي كان أحد أكثر أيام حياتي تميزًا، أعتقد أنه أمر رائع عندما تحقق على ملعبك أول انتصار، ومع هذه العاطفة التي ظهرت في نهاية المباراة، أعتقد أنه سيكون من الصعب عليّ أن أنسى هذا اليوم".



وواصل: "أريد حقًا أن أظهر إمكاناتي في اللعبة.. لدي الكثير من الحماس لهذا الموسم، أريد أن أكون سعيدًا في هذا النادي.. في آرسنال لديهم ثقة كبيرة في، أريد أن أعيدها إليهم بأدائي".