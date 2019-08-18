تحطم طائرة أمريكية بعد إقلاعها من مطار نيوكاسل

تحطمت طائرة أمريكية بمحركين، اليوم، في منطقة كثيفة الأشجار قبالة الطريق 7 على بعد حوالي 2 ميل شمال المدرج رقم 32 في مطار نيوكاسل بعد قليل من إقلاعها.



وأقلعت الطائرة من طراز "بيتش بارون" من فيلادليفيا، من المدرج 32 في حوالي الساعة 8,50 صباحا.



وبمجرد إقلاعها، طلب قائد الطائرة من برج المراقبة ضرورة العودة إلى المطار دون توضيح الأسباب، إلا أن الطائرة تحطمت بشكل مفاجىء.



ووصلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، بمن فيهم شرطة طوارىء ديلاوير، ووحدات الإطفاء وفرق الإنقاذ بالمطار.



ولقى شخصان مصرعهما جراء الحادث، ولم يتم التعرف على هوية الضحيتين.



وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث، وتم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لأمن النقل.