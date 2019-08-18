عصام شلتوت عن فوز منتخب اليد بكأس العالم: فخر واحترام لإرادة المصريين (فيديو)

قال عصام شلتوت، الناقد الرياضي، إن منتخب الناشئين لكرة اليد استطاع تحقيق 308 أهداف، وفاز على ألمانيا التي سجل بها مليون وقرابة الـ 200 ألف لاعب في كرة اليد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، إن فوز المنتخب ببطولة العالم هو فخر واحترام لإرادة المصريين ويتواكب مع مصر الكبيرة.



وتابع، أن العالمية الحقيقة يمكن تحقيقها في هذه اللعبة الشعبية أيضًا عالميًا، وأنه آن الآوان لهولاء الشباب للخروج للاحتراف الحقيقي، وطالب رجال الأعمال بدعم كرة اليد، لأن عليهم دور مجتمعي لابد أن يقدموه.