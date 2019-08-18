محمود خليل يكتب: "أحمد بن حنبل" المؤسس الأول لـ"النظرية السلفية"

السلفية حالة تتأسس على نظرية. تبلورت كحالة خلال العصر الأموي، حين نظر إليها الحكام كأداة جيدة لإغراق المسلمين في حلم العودة إلى الدولة المثالية بشكل يصرفهم عن التفكير في ظلم واستبداد بعض الخلفاء الأمويين. وقد اختلفت الحال حين وصلت الدولة الأموية إلى نقطة النهاية في تاريخها ليقوم على أنقاضها حكم جديد ودولة جديدة هي الدولة العباسية. في ذلك الحين كان الإسلام قد تمدد وتوغل إلى أمم وحضارات لديها موروث فكري وثقافي شديد الرسوخ، وكان من الطبيعي أن يثير العقل الوافد على المسلمين العديد من الأسئلة حول النص القرآني وتأويلاته التي يؤمن بها المسلمون من العرب، لم تفلح العقلية العربية التي اعتادت التسليم للنص في تقديم إجابات على هذه الأسئلة. من ذلك على سبيل المثال سؤال: هل القرآن مخلوق أم أزلي؟. وهو من الأسئلة التي حيرت العقل الإسلامي أواخر العصر الأموي، وشكلت إحدى أولوياته خلال العصر العباسي. القول بأن القرآن مخلوق يعني ببساطة الإقرار بأن آياته الكريمة ارتبطت بظروف وسياقات تاريخية معينة نزلت كاستجابة لها، أما القول بأنه أزلي فيعني أن وجود القرآن كان سابقًا على نزوله (أزلي)، وأن كلمة الله قديمة مرقومة في لوح محفوظ، وأنها جزء من ذات الله تعالى.

العالم الفقيه "الجعد بن درهم" أول من قال بخلق القرآن أواخر العصر الأموي، واستقى "الجعد" فكرته من وهب بن منبه، وهو أحد العلماء الكبار الذين تعترف بهم كل كتب التراث الإسلامي. وقد نقل الجهم بن صفوان عن "الجعد" فكرة "خلق القرآن" عندما التقيا في الكوفة، وعن الجهم نقل بشر المريسي. وقد انتهى أمر "الجعد" بالذبح على يد بني أمية. وفي العصر الأموي أيضًا قال "غيلان" بحرية الإرادة الإنسانية وأن الإنسان يختار أفعاله، ويحاسب عليها أمام الله، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، لأن "جبرية" الإنسان على أفعاله تتناقض مع عدل الله تعالى، لأنه يحاسب الإنسان على ما فرضته عليه مشيئته، وهو أمر لا يقبله عقل ولا وجدان مسلم يؤمن بعدل الله، ورحمة الله بعد ذلك تسع كل شىء وهي قادرة على أن تشمل أصحاب المعاصي. دفع "غيلان حياته ثمنًا للجهر بهذه الأفكار في مجتمع يؤمن بالجبرية ويعتقد أن الإنسان ليس له إرادة فردية يختار بها، بل مجبور على أفعاله، ومسلط على ما يفعل. وقد انتهى الأمر بـ"غيلان" إلى هشام بن عبد الملك فقطع أوصاله ولسانه ثم صلبه.

وفي العصر العباسي أراد "المأمون" تبني مسألة "خلق القرآن" ونادى بها، واستهدف من ذلك سحب البساط من أسفل أقدام مؤسسة الفقهاء التي وصلت إلى قمة التأثير في عصره، بعد رحلة طويلة قضتها في تثبيت أقدامها. وكان أبرز اسم داخل مؤسسة الفقه في ذلك الوقت هو الإمام أحمد بن حنبل. يمد "ابن كثير" في كتابه "البداية والنهاية" نسب "ابن حنبل" إلى نبي الله ابراهيم عليه السلام، وقد ولد في بغداد سنة 264 ه. ومنذ صغره كان شغوفًا بالعلم مولعًا بالاستماع إلى فقهاء ورواة عصره، وحفظ عنهم الكثير. ويعود الفضل إلى "ابن حنبل" في نقل السلفية من طور الحالة إلى طور النظرية. فقد أسس العديد من المفاهيم التي تحلق حولها الفكر السلفي منذ عصره وحتى اليوم. ومنها أن القرآن كلام الله وفقط وأنه ليس مخلوقًا كما تقول المعتزلة، وعدم جواز الخوض في عالم الغيب، والإيمان بالقضاء والقدر، وأن الكبائر لا تجعل المؤمن كافرًا ولا تخلده في النار.

وعندما تبنت دولة "الخليفة المأمون" نظرية خلق القرآن الكريم قاومه الإمام أحمد بن حنبل مقاومة شديدة وأصر أنه كلام الله القديم. وقد بدأت أحداث المحنة برسالة وصلت إلى "ابن حنبل" من الإمام الشافعي يقول له فيها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال اكتب إلى عبد الله احمد بن حنبل وأقرأ عليه السلام مني وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم ويرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. والربط ما بين رؤية رسول الله في المنام والأحداث الكبرى في حياة السلفية والسلفيين أمر شائع حتى يوم الناس هذا. ويستغرب المرء وهو يقرأ الواقعة التي شكلت مفتتحًا لأحداث المحنة ويسأل: لماذا لم يلتق الرسول بـ"ابن حنبل" في المنام مباشرة وآثر أن ينقل رسالته إليه عبر منام زار فيه الإمام الشافعي؟. في كل الأحوال امتحن "ابن حنبل" كما امتحن غيره من علماء وفقهاء وقضاة بغداد، ويشرح "ابن كثير" أن أغلبهم أقر بالقول بخلق القرآن حتى ينجو بنفسه من التنكيل على يد الخليفة وجنوده، إلا الإمام أحمد بن حنبل فقد أبى.

ولأن المناخ الذي وقعت فيه أحداث المحنة لم يكن مناخ حريات، فقد تم القبض على "ابن حنبل" بعد رفضه القول بخلق القرآن وسيق إلى الحبس. وينظر "ابن كثير" إلى أن ما حدث للإمام من عذاب وتنكيل كدليل على أفضليته، لأن الله تعالى إذا أحب عبدًا ابتلاه، ولأنه يقول في محكم آياته: "أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون". يذكر "ابن كثير" في "البداية والنهاية " أن أحمد بن حنبل "عانى آلام المحنة في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، بسبب إصراراه على أن القرآن العظيم ليس مخلوقًا، وأنه تعرض للحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب، لكنه لم يبال وصبر وتمسك بما كان عليه من الدين القويم والصراط المستقيم". يقدم "ابن كثير" عبر هذا الوصف صورة من صور البطولة التي ترسم ثبات "ابن حنبل" على رأيه، وكان حريصًا كل الحرص على وصف صبره وتحمله للحبس والتعذيب على يد السلطة العباسية. ويبدو أن الاستسهال في الضغط على أصحاب الرأي وإكراههم بالقوة على تغيير معتقداتهم عادة ما يكسب أفكارهم مسحة قداسة خصوصًا إذا صمدوا في الدفاع عنها وصبروا على الأذى في سبيلها، وهو ما حدث بالضبط مع الإمام أحمد بن حنبل. فالمراجع للحجج التي ساقها المأمون والمعتزلة في الدفاع عن أن القرآن الكريم محدث أو مخلوق يجدها مبررة بما يقوله النص القرآني نفسه، ورغم ذلك لم يكتسب هذا الطرح أي شعبية، بسبب إصرار السلطة العباسية على قهر الفقهاء والعلماء عليه وعدم الصبر على الفكرة حتى تتسرب إلى عقل ووجدان الناس بشكل سلس ومقنع. كان الناس في ذلك الوقت أشد انشغالًا بما يحدث للإمام أحمد بن حنبل، وأكثر حماسًا لما يردده من أفكار يتحدى بها السلطة الضاغطة عليهم.

اهتم "ابن كثير" بسرد وقائع المحنة التي تعرض لها "ابن حنبل" في وقت لم يلتفت فيه بدرجة الاهتمام ذاتها إلى معالجة وجهات النظر المختلفة التي طرحت في سياق الجدل حول خلق أو أزلية النص القرآني. ويتعامل السلفيون المعاصرون مع شخص الإمام أحمد بن حنبل بالطريقة ذاتها فيحتفون بثبات "ابن حنبل" أمام سياط السلطة ويعتبرون أن ما تعرض له من حبس وتعذيب أكبر دليل على وجاهة أفكاره بغض النظر عن فحوى الأفكار النقيضة لها أو قوتها الإقناعية.