أطعمة الفلافونويد تحمي من السرطان وتطيل العُمر

توصلت دراسة موسّعة استمرت 20 عامًا إلى أن تناول 500 ملج يوميًا من مضادات الأكسدة التي تُسمّى "فلافونويد" يقلل خطر السرطان وأمراض القلب بشكل كبير، وتوفر هذه المغذيات فائدة إضافية فهي تبطئ ظهور التجاعيد، وتمتاز الدراسة الأسترالية بأنها اعتمدت على مشاركة 50 ألف شخص واستمرت المتابعة لفترة طويلة.



ويمكنك الحصول على هذه الكمية يوميًا من "الفلافونويد" عن طريق تناول: كوبًا من الشاي الأخضر، أو حبة تفاح، أو حبة برتقال، او 100 جرام من التوت الأزرق، أو 100 جرام من البروكلي.



وتحث توصيات الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر كوميونيكيشن" على تنويع مصادر "الفلافونويد" للحصول على توليفات متعددة من هذه المغذيات.



وأظهرت نتائج الدراسة أن تناول 500 ملج من "الفلافونويد" يوميًا يقلل خطر الأمراض الالتهابية المسببة للوفاة مثل القلب والسرطان.



ولاحظ فريق البحث أن الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول يساعد كثيرًا على خفض التهابات الجسم.

