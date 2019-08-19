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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الاثنين 19 أغسطس 2019

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:17 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الاثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: لا تراهن على تطور الأحداث، وحافظ على التفاؤل ودافع عن صلاحياتك ومصالحك بصورة ايجابية.

عاطفيًا: تعيش رغبة داخلية قوية لتطوير وضعك العاطفي، ذلك قد تكون له مضاعفات إيجابية متعددة، فتفاءل بالخير.

صحيًا: أنت سريع الانهيار أمام أي خبر سيىء، ما ينعكس سلبًا على صحتك، فحاول أن تضبط أعصابك.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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