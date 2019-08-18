أحمد موسى يطلق هاشتاج: "رجال اليد أسياد العالم"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد، بالتتويج بمونديال الناشئين، قائلًا منتخب ناشئي اليد قهروا المستحيل، وأتمنى منحهم ولو 1% من الدعم المقدم لمنتخبات كرة القدم.



وأطلق موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، هاشتاج "رجال اليد أسياد العالم"، لدعم أبطال اليد، مردفًا:"يستحقون التهنئة، بعد أن سحقوا الماكينات الألمانية".

