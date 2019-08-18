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فن

تكريم الحجار والحلو ونادية مصطفى في حفل افتتاح مهرجان القلعة (فيديو)

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:44 م
جريدة الدستور
حسن أمين- عبد الله هشام تصوير : هادي كرم
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كرمت وزيرة الثقافة ووزير الآثار والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ١٠ شخصيات ساهمت في اثراء الفن في مصر والوطن العربي خلال حفل افتتاح الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

وتم تكريم (علي الحجار، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة).

ويعقب التكريم حفلا للفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر ويقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز، وتختتم حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربي التي اشتهرت بأدائها.

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