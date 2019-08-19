حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 19 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الاثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تستطيع السيطرة على أمورك على نحو أفضل، وتتلاحق الأنشطة فتكاد لا تجد وقتًا لإنجاز كل ما يترتب عليك.



عاطفيًا: كُن صابرًا إلى أقصى الحدود مع الشريك، وحاول أن تبدأ يومك معه بهدوء وأن تنهيه بطريقة رائعة تذهله.



صحيًا: تجنب كل من يحاول اثارة عصبيتك، وحاول الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.