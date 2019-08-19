حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 19 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: بعد النجاح الذي حققته أخيرًا في العمل، باتت معنوياتك مرتفعة وتعزّز موقعك بين الزملاء.



عاطفيًا: توقّع ابتداءً من اليوم لقاءً رومانسيًا حارًا أو خبرًا مناسبًا على الصعيد العاطفي، ولا تغلق بابك في وجه الأجواء الإيجابية.



صحيًا: أوضاعك الصحية تكون جيدة وأنصحك باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى الراحة والاسترخاء.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.