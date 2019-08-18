ثروت الخرباوي عن وفاة والدته: "اليوم أصبحت عجوزًا"

علق الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، على وفاة والدته، قائلًا: "الآن أصبحت عجوزا، لأنه يظل الإنسان يشعر بأنه شباب إلى أن تموت أمه".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه لم يظن أبدًا أنه وصل لمرحلة الشيخوخة، ولكنه شعر بها، بعد وفاة والدته، الشهر الماضي.

وتابع: "الأب والأم يسألا عنك لمجرد الحب فقط، فلا يريد منك شيئا أبدًا، ولا بنتظر منك شيئا، عكس كل الناس تسأل عندما يكون هناك مصلحة فقط".