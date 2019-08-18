أحمد موسى يهنئ ناشئي كرة اليد: شكرًا منتخب الساجدين
الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:38 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد، بالتتويج بمونديال الناشئي، قائلًا: "منتخب الناشئين رفع اسم بلدنا وفرحنا، ومهما قولنا من كلام لن يكفي أبطال منتخب اليد".
وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شكرا منتخب الساجدين، حرص على أداء صلاة العصر، قبل النهائي، منتخب اليد كلمة السر، وربنا يكرم منتخب كرة القدم".
وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شكرا منتخب الساجدين، حرص على أداء صلاة العصر، قبل النهائي، منتخب اليد كلمة السر، وربنا يكرم منتخب كرة القدم".