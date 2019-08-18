أحمد موسى يهنئ ناشئي كرة اليد: شكرًا منتخب الساجدين

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد، بالتتويج بمونديال الناشئي، قائلًا: "منتخب الناشئين رفع اسم بلدنا وفرحنا، ومهما قولنا من كلام لن يكفي أبطال منتخب اليد".



وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شكرا منتخب الساجدين، حرص على أداء صلاة العصر، قبل النهائي، منتخب اليد كلمة السر، وربنا يكرم منتخب كرة القدم".

