شاومي تطلق أول هاتف بكاميرا دقتها 108 ميجابيكسل

كشفت تسريبات جديدة أن شركة شاومي الصينية Xiaomi تخطط لإطلاق أول هاتف ذكي في العالم بكاميرا دقتها 108 ميجابيكسل.



ومن المتوقع أن يكون هاتف شاومي MI MIX 4 القادم أول من يحتوي على هذه الميزة.



ووفقا لموقع the verge التقني، من المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف الجديد في سبتمبرأيلول المقبل.



وتعتمد شركة شاومي على مستشعر جديد من شركة سامسونج ينتج صور فوتوغرافية بدقة 108 بيكسل ودقة عرض تصل إلى 12032×9024 بيكسل.



ويمكن للمستشعر أيضًا تصوير فيديو بدقة 6K ودقة عرض 6016×3384 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



ومن غير المحتمل أن يحتاج المستخدم إلى صورة ذات دقة وضوح عالية، لذلك فإن المستشعر قادر أيضا على إنتاج صور عالية الجودة بدقة 27 ميجابيكسل من خلال دمج 4 بيكسل في صورة واحدة.



وتم تجهيز المستشعر بتقنية "Smart-ISO"، والتي تقوم تلقائيا بضبط الإضاءة خلال التصوير في أوقات المساء والتي تكون فيها الإضاءة منخفضة أو الصباح عندما تكون الإضاءة ساطعة.



وذكرت عدة تسريبات مؤخرا أن الهاتف سيضم معالج كوالكوم Snapdragon 855 Plus وبطارية قوية وكاميرا أمامية مدمجة في الشاشة الأمامية، إضافة إلى اعتماد الهاتف على شبكة الجيل الخامس 5G