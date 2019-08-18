"رسائل الإخوان من داخل السجون": "الجماعة دمرتنا ويئسنا منها"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه قبل عيد الأضحى خرجت رسائل من داخل السجون المصرية وقّع عليها 1530 مسجون من المتورطين في العمليات الإرهابية والتابعين لجماعة الإخوان.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الرسائل أكد فيها شباب الإخوان أن الجماعة خدعتهم وضللتهم ودمرتهم بشكل كامل، موضحًا أن هؤلاء الشباب يئسوا من الجماعة بعدما اكتشفوا أنهم على باطل، وخاطبوهم بضرورة الاعتراف بأخطائهم.

واستكمل "الباز" أن الأزمة ليست في هؤلاء الشباب، ولكن في قيادات الجماعة التي تزور رسائل على ألسنة الشباب لتقول أنهم صامدون في السجون وثابتون على مواقفهم، ولكن في الحقيقة هذا ليس صحيحًا، فخرج عليهم الشباب بقولهم: "نحن يئسنا منكم" خاصة وأن الجماعة دفعت الشباب إلى حافة الانتحار.