شريف قنديل: تكريم الرئيس السيسي يحفز على المزيد من الإنجاز

قال الدكتور شريف قنديل، أستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، إن تكريمه اليوم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العلم، شيء مميز يشعرك أن مشوار الحياة والعمل يلقى تقديرًا ويحفزك إلى مزيد من الإنجاز.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجائزة ليست للشخص ولكنها للمجموعة التي عملت معًا من بداية الطلبة والمساعدين والإداريين.



وأكد أن أكاديمة البحث العلمي، بها برامج تدعم البحوث، وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا، يدعم البحوث الجديدة مضيفًا: "قدرنا نطور أغشية لتحلية المياة، وبدأت الأكاديمية في تكوين تحالفات بين أماكن مصر المختلفة في وضع أبحاثهم وإنتاجهم معًا ويفكروا في اسثماره بحيث يصل للصناعة ويصل للإنتاج وهذا توجه مؤسسي من الدولة مهم جدًا، موضحًا أن الدول التي تستثمر في التعليم غير الدول التي تنفق على الاستهلاك".