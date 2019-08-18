رئيس اتحاد اليد يرفض الإفصاح عن مكافآت منتخب.. شاهد السبب

قال المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه سعيد بالتتويج بكأس العالم للناشئين، مؤكدًا أن لاعبي منتخب مصر ملتزمين وحققوا إنجازًا عظيمًا أكبر من طموحنًا.



وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد":"تكريم الرئيس السيسي لمنتخب الشباب بعد حصوله على المركز الثالث عالميًا، منح حافزًا كبيرًا، لمنتخب الناشئين".



وأردف:"لدينا أجيال ذهبية في كرة اليد، والسبب وراء نجاح منتخبات كرة اليد يرجع إلى العمل الجماعي، ومراعاة مصلحة مصر، واختيار الشخصيات الملائمة وراء نجاح".



ورفض نصر الإفصاح عن المكافآت المخصصة للاعبي منتخبي اليد بعد التتويج بالبطولات، قائلًا:"لما قولنا مكافآت منتخب الشباب، الناس زعلت علينا".



من ناحية أخرى، أكد أن وزير الرياضة يدعم كرة اليد بشكل كبير، و"لولا دعم الدولة ما كنا حققنا الإنجاز العالمي".