ساسي جاهز لمواجهة بطل الصومال في إياب دوري أبطال إفريقيا

تواجد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد، المقام حاليا على ملعب النادي.

وكان اللاعب حصل على راحة من مباراة ديكاداها بطل الصومال الأخيرة، بسبب شعورة بحالة من الإرهاق، وأصبح ساسي جاهزا للمشاركة مع الفرق في المرحلة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراة العودة أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، وكان الزمالك فاز في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة.

