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رياضة

وزير الرياضة يهنئ السيسي بحصول مصر على بطولة كأس العالم لليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:40 م
جريدة الدستور
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وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، والتى أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 3228 ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

وقال وزير الرياضة إن إنجاز منتخب اليد للناشئين هو إنجاز غير مسبوق فى تاريخ كرة اليد المصرية، ويعد نتاجًا طبيعيًا فى ضوء الرعاية والدعم الكبير الذى يقدمه رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكل مفرداتها.

وأكد أن هذه الإنجازات العالمية سنراها قريبًا فى العديد من اللعبات الرياضية التى تنافس فى المحافل الدولية وذلك بفضل التوفيق من الله عز وجل والرعاية والدعم غير المحدود الذى لا تبخل به الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة الواعية بمكانة الرياضة ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة لوطننا ومقدرة لمساهمتها فى تحقيق الطفرة الكبيرة والتطور غير المسبوق الذى يشهده المجتمع فى شتى المجالات الأمر الذى جعل من الطبيعى جدًا أن يضع الرياضة المصرية دائمًا ومن خلال أبطالنا الرياضيين فى مكانها الطبيعى بين الكبار بل ويضعها فى المقدمة فى كثير من المناسبات والمحافل والاحداث الرياضية العالمية والأوليمبية.

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