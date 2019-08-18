محمد صلاح يهنئ شباب اليد بعد الفوز بكأس العالم

هنأ الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، اليوم الأحد، نجوم منتخب كرة اليد للناشئين بالتتويج ببطولة العالم.



وكتب صلاح عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مهنئًا لاعبي منتخب كرة اليد للناشئين: "ألف مبروك لمنتخب اليد أبطال العالم".



وحقق منتخب الناشئين لليد الفوز فى المباراة النهائية أمام ألمانيا، ليصبح أول منتخب غير أوروبى يتوج بكأس العالم لهذه الفئة العمرية.

