الخميس.. "حكيم" يحيي حفلًا غنائيًا جديدًا في الساحل الشمالي

يستعد المطرب الشعبي "حكيم" لإحياء حفل غنائي جديد، في أحد الفنادق الكبرى في الساحل الشمالي، يوم الخميس 22 أغسطس الجاري.



ويقدم حكيم باقة متنوعة من أغانية القديمة والحديثة ومنها "الحق عليه وحلاوة روح وعلى وضعك وكلام بكلام ودلعني".



جدير بالذكر أن الفنان حكيم شارك في أداء الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية التي حققت نجاحًا كبيرًا، بعنوان "متجمعين" مع المطرب النيجيري "فيمي كوتيه"، والمطربة الإيفوارية "دوبيه"، تأليف محيي حوار، وألحان شريف حمدان، إخراج ياسر سامي، وتوزيع طارق عبدالجابر، ومهندس الصوت أمير محروس، وإنتاج شركة سينرجي لـ تامر مرسي.