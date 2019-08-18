المغرب يحرز 10 ميداليات في الجودو بالألعاب الإفريقية

حققت المغرب 10 ميداليات في الجودو، ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، والتي ستستمر حتى 31 أغسطس المقبل، بمشاركة 54 دولة.



وأحزر المغرب في البطولة التي اختتمت اليوم بصالة مولاي عبدالله بالرباط، ذهبيتين و4 فضيات و4 برونزيات.



وتحققت المداليتان الذهبيتان عبر شيماء الديناري (أقل من 48 كلج) وعصام باسو (أقل من 60 كلج).



أما الميداليات الفضية، فتحققت عبر سمية إيراوي (أقل من 52 كلج)، عبدالرحمن بوسحيتة (أقل من 66 كلج)، أحمد المزياتي (أقل من 73 كلج)، حمزة كبداني (أقل من 81 كلج).



بينما فاز بالميدالية البرونزية كل من صوفيا بلعطار (أقل من 63 كلج)، يونس صديقي (أقل من 60 كلج)، لمياء الديناري (أقل من 52 كلج)، عزيزة شاكر (أقل من 48 كلج).