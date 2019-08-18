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عالم

5 معتقدات طبية أثبت العلم خطأها

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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تسود العديد من المعتقدات المتوارثة عبر الأجيال، والتي لا يزال الكثيرون يعتمدون عليها في التعامل مع الأمراض والأعراض الصحية المختلفة.

وللوقوف على مدى صحة بعض من هذه المعتقدات، تحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى بعض الأطباء، وطلبت رأيهم فيما يتعلق بهذه المعتقدات:

1- الإكثار من الطعام للتغلب على نزلات البرد
يعتقد البعض أن الإكثار من تناول الأطعمة الساخنة يساعد في علاج نزلات البرد، وفي نفس الوقت يمكن تخفيف الحمى بحرمان الجسم من هذه الأطعمة.

إلا أن الدكتورة سارة بريور تقول إنه لا يوجد دليل قوي يدعم أي من الفرضيتين، وتنصح بدلًا من ذلك بتناول وجبات طعام متوازنة، والاستجابة للجسم عند الشعور بالجوع، مما يزيد من مناعة الجسم لمقاومة الأمراض.

2- تفاحة في اليوم تبعد الطبيب عن المنزل
التفاح غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تسمى الفلافونويد، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الوفاة المبكرة، وخاصة من أمراض القلب، كما تم ربط هذه الفاكهة الشعبية بتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وحتى بعض أنواع السرطان.

وعلى الرغم من الفوائد العديدة للتفاح، إلا أن الدكتورة بريور تؤكد ضرورة توازن وجبات الطعام، واحتوائها على العديد من أنواع الخضروات والفواكه، وليس الاقتصار على نوع واحد بعينه.

3- الجزر يقوي النظر
بدأت القصة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت بريطانيا تستخدم الرادارات لاعتراض المفجرين في الغارات الليلية، ولمنع اكتشاف الألمان لهذا الأمر، أصدرت وزارة الطيران بيانات صحفية تفيد بأن طياريها لديهم رؤية استثنائية بسبب الجزر.

وفي الوقت الذي يحتوي الجزر على نسبة عالية من فيتامين أ الضروري لصحة العينين، إلا أن الاعتقاد بأن الإكثار من تناول الجزر يقوي النظر في الظلام مجرد خرافة لا أساس لها من الصحة.

4- الشوكولاتة تسبب البقع والبثور
ينشأ حب الشباب عندما تصبح الثقوب الصغيرة في الجلد المعروفة بالمسام مسدودة بسبب الإفراط في إنتاج الدهون، ومن المعروف أن هذا يحدث بسبب الهرمونات والحمل وبعض الأدوية، ولكن دور نظامنا الغذائي أقل وضوحًا في ذلك.

وقالت الدكتورة بريور "تأثير الشوكولاتة على الجلد موضع نقاش شديد. ومن غير المرجح أن يتعرض الأشخاص ذوو البشرة الصافية للبثور نتيجة تناول الشوكولاتة".

5- حساء الدجاج يعالج الإنفلونزا
يحتوي حساء الدجاج على عناصر مغذية للجسم، لكن لا يوجد أي سبب للاعتقاد أنه يساعد على شفاء الإنفلونزا ونزلات البرد كما يعتقد الكثيرون.

وتقول الدكتورة بريور إن تناول أي نوع من الحساء الساخن يساعد على منح الجسم كمية من السوائل، ويوفر الطاقة والدفء للجسم وخاصة خلال الأجواء الباردة.

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