رسميًا.. بالوتيلى لاعبًا فى فريق بريشيا الإيطالى

كشفت تقارير صحفية أن النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي المثير للجدل عاد إلى بطولة الدوري الإيطالي بعد توقيعه مع فريق المدينة التي نشأ بها بريشيا في صفقة انتقال حُر.



وأعلن النادي العائد حديثًا للدرجة الأولى بعد غياب عن التوقيع مع النجم الدولي الإيطالي السابق ولاعب إنتر ميلان وميلان السابق فكتب على موقعه الرسمي: "أصبح ماريو بالوتيلي لاعبًا جديدًا لبريشيا بعد توقيعه على عقد متعدد السنوات مع النادي".



واستطرد النادي في بيانه: "أصبحت العودة ممكنة لبالوتيلي بعد ثلاث سنوات بفضل تصميم ماريو وحماسته للعودة إلى المدينة التي نشأ بها والتي تميز فيها حينما كان طفلًا بمهاراته البدنية والفنية وسوف يتم تقديمه غدًا 19 أغسطس في مقر النادي".



ويتوقع أن يكون الراتب منخفضًا للغاية ويقترب من مليون ونصف المليون يورو ولكن مع بضعة حوافز ومكافآت تتعلق بعدد الأهداف التي سوف يسجلها.



كما أن في العقد خيارًا لتمديده بشكلٍ تلقائي لعام آخر في حالة تجنب بريشيا الهبوط.