إحالة المتهمين بتمزيق جسد شاب في المطرية إلى الجنايات

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطلين للجنايات لاتهامهم بتمزيق جسد شاب؛ لخلافات نسب بينهم في منطقة المطرية.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "5935"لسنة 2019، أن المتهمين هم "وليد. ف"، و"حمدي. ك"، عاطلين، واعترف المتهمون أمام النيابة بإرتكابهم جريمة تمزيج جسد "حماده. ع" بسلاح أبيض؛ لخلافات نسب بينهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا من مستشفى المطرية التخصصي تفيد بوصول شاب مصاب بعده إصابات في جسده، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من القبض على المتهمين، وبحوزتهم أداه الجريمة، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة؛ لخلافات نسب بينهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.