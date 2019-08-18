الزمالك يواجه المقاصة فى برج العرب بكأس مصر

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الأمانة العامة لوزارة الدفاع بطلب إقامة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء 28 أغسطس في دور الـ8 لبطولة كأس مصر باستاد الجيش ببرج العرب بدلا من إقامتها باستاد السلام.



وتقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها في السابعة من نفس اليوم وفي إطار الدور نفسه باستاد السلام بدلا من برج العرب.