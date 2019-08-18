الاتحاد الإسباني يضاعف عقوبة مودريتش

قالت تقارير صحفية إسبانية إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يعاقب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بالإيقاف لمدة 3 مباريات، بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الفريق الملكي ضد سيلتا فيجو، بالجولة الافتتاحية للدوري الإسباني، مساء السبت.



وحصل مودريتش على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 56 من المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1، بسبب تدخله العنيف ضد دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو.



ووفقا لموقع "ديفنسا سينترال" الإسباني، فإن اللاعب الكرواتي الدولي مهدد بالإيقاف من مباراتين إلى 3 مباريات، بسبب التدخل العنيف الذي أدى إلى إصابة قوية تعرض لها سواريز في وتر أكيليس.



وأضاف المصدر، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم شدد على حكام الليجا عدم التهاون في مثل هذه التدخلات الخاصة بوتر أكيليس، ونبه بإشهار البطاقات الحمراء المباشرة لمنع تكرارها في الملاعب الإسبانية.



وكشفت الصحيفة عن أن سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق، تعرض لموقف ممثل أثناء فترة لعبه للبلوجرانا قبل عدة مواسم، وتم إيقافه وقتها 3 مباريات وهو ما ينذر مودريتش بعقوبة مشددة.



ويواجه ريال مدريد بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل أن يخرج لملاقاة فياريال بالجولة الثالثة، على أن يستضيف ليفانتي في الجولة الرابعة.



يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مودريتش للطرد بشكل مباشر، والثانية التي يتعرض فيها اللاعب للطرد بشكل عام، بعد الأولى التي كانت أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2014 بعد حصوله وقتها على بطاقتين صفراوين.



وكان اللاعب الكرواتي أكد بعد المباراة أن اللقطة التي شهدت حصوله على بطاقة حمراء كانت عفوية، مشيرا إلى أنه لم يتدخل مطلقا بهذا الشكل على زميل.



وكتب مودريتش عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "الطرد كان بسبب تدخل عفوي، لم أتعمد مطلقا الدخول بهذه الطريقة على أي زميل، لقد كان تدخلا غير مقصود تماما".