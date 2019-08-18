المتفردة.. ميرنا حسنى الأولى فى مسابقة الـ«Clinical Skills»: «الصيادلة مش بتوع روشتات بس»

قالت ميرنا حسنى، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية فى مصر، الفائزة بالمركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة «clinical skills»، حيث حصل التقرير الطبى الذى قدمته عن الحالة على الجائزة الأولى بالفوز على ٤٥ فريقًا من دول مختلفة- إنها لم تتوقع الفوز بالجائزة.

تتخلص فكرة المسابقة فى تشخيص حالة مرضية بالكامل، وكتابة تقرير عنها يشمل الأدوية المطلوبة لعلاج الحالة بعيدًا عن أى آثار جانبية.

وأضافت «ميرنا»، فى حوارها مع «الدستور»، أن المسابقة كانت تشترط أن تتنافس مجموعات من الطلاب لتشخيص حالة مرضية، لكنها مثلت وحدها مصر كفريق لعدم وجود زملاء لها، وإدارة المسابقة قبلت ذلك، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبة كبيرة فى المنافسة من مجموعات من الطلاب ينتمون إلى ٤٥ دولة.



■ بداية.. ماذا عن مجال دراستك؟

- أدرس فى كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، وأتخصص فى الـ«كلينيكال»، وهو مجال جديد فى مصر يبحث فى تأثير الأدوية على المرضى. كما نبحث فى هذا المجال علاقة الدواء وتفاعلاته مع باقى الأدوية التى يتناولها المريض، لأنه قد يحدث تعارض بين الأدوية فى حالات مرضية معينة، فعلى الرغم من أن بعض الأدوية قد تبدو ظاهريًا مناسبة للحالة المرضية، إلا أن الأمر يختلف إن كان المريض مصابًا بأمراض أخرى ويتناول أدوية أخرى تتعارض مع الدواء الجديد، فيمكن لتعارض الأدوية أن يتسبب فى تدهور حالة المريض، وهنا يأتى دور تخصصنا الذى يركز على توضيح متى يتعارض أحد الأدوية مع الآخر. وينقسم هذا التخصص إلى «كلينيكال تغذية» وهو المسئول عن بحث علاقة الدواء بالنمط الغذائى، و«كلينيكال أورام»، وأخيرًا «كلينيكال قلب».

■ كيف اشتركت بالمسابقة؟

- خلال فترة الدراسة علمت أن مؤسسة الاتحاد المصرى للطلبة تنظم مسابقة محلية كبيرة فى الجامعة كل عام لاختيار طلاب متميزين للمشاركة فى مسابقة دولية. وكانت المسابقة المحلية تشترط تشخيص حالة مرضية وكتابة تقرير شامل عنها وتوصية بالأدوية المناسبة التى لا تسبب أعراضًا جانبية، فتقدمت للمسابقة وفزت بالمركز الأول، وتم ترشيحى للمشاركة فى المسابقة الدولية التابعة للاتحاد العالمى لطلاب كليات الصيدلة التى علمت، حينها، أنها ستعقد فى رواندا.

■ ما طبيعة المسابقة الدولية؟

- كنا مخيرين خلال الرحلة أن نشارك فى المحاضرات المكثفة التى يعقدها الاتحاد العالمى لطلاب كليات الصيدلة فقط، أو أن نسجل أسماءنا بالمسابقة، وأنا اخترت المنافسة. علمت أننى سأنافس طلابًا من ٤٥ دولة مختلفة، وفى البداية لم يكن بإمكانى المشاركة فى المسابقة لأننى مرشحة من مصر بمفردى، فيما يشترط الاتحاد أن تكون المنافسة بين مجموعات من الطلاب، على ألا يزيد عدد الطلاب بكل مجموعة على ٥ طلاب.

■ كيف سمحوا لك بالاشتراك؟

- ذهبت إلى منسقة المسابقة، وهى برتغالية الجنسية، وطلبت منها أن تسمح لى بالمشاركة بمفردى أمام هذه المجموعات على الرغم من أن طلبى هذا يخالف شروط المسابقة. كانت المسابقة عبارة عن دراسة حالة مرضية لمدة ٢٤ ساعة ومعرفة التاريخ المرضى وتحديد الأدوية المناسبة، وبعد بدء المسابقة بـ١٢ ساعة أبلغتنى المنسقة بالموافقة على اشتراكى كممثلة لمصر، حينها كنت أملك أقل من ١٢ ساعة لفحص الحالة التى لم أرها بعد، وعلىّ أن أجتهد لمنافسة مجموعات من الطلاب.

■ ما الحالة التى طُلب منك فحصها؟

- حينما رأيت الحالة أحسست بأننى ألعب سودوكو، فالمريضة المطلوب منى فحصها كانت سنها ٧٢ عامًا، ومصابة بمشكلات فى عضلة القلب، وتتناول أدوية كثيرة، لأنها مصابة أيضًا بمرضى الضغط والسكر. ومن المعروف أن أدوية الضغط يمكن أن تسبب حدوث أزمة قلبية، وكان ذلك متوقعًا لأن المريضة مصابة بانسداد فى الشرايين، ولأنها تخطت السبعين عامًا. وعلى الرغم من أن جميع الأدوية التى كانت تتناولها كانت مناسبة لحالتها، إلا أن النتائج تؤكد أن الحالة تتدهور، فلاحظت تعارضًا بين بعض الأدوية، وسجلته فى تقريرى، وأوصيت بأدوية أخرى لا تتسبب فى حدوث أعراض جانبية.. ثم فوجئت بفوزى بالمركز الأول.

■ بم أحسست بعدما حققت هذا النجاح؟

- شعرت بسعادة بالغة، فهذا الفوز يؤكد نجاح المنظومة التعليمية بالجامعة، ويضيف لسيرتى الذاتية.

■ كيف كانت ردود الأفعال فى الجامعة وبين أفراد عائلتك؟

- فرحت أمى بشدة، وأحب أن أشير إلى أن والدتى هى أكبر داعم لى، حيث إنها تشجعنى دائمًا لتحقيق النجاح، وعلى الرغم من أنها كانت غير مطمئنة حينما سافرت، لأنها تخشى أن أتعرض لأى مكروه فى رواندا، إلا أنها كانت تحمسنى. ولا بد أن أشير أيضًا إلى أن أساتذتى بالجامعة كانوا يتابعون كل خطواتى ويشجعوننى، وعلى رأسهم عميد الكلية البروفيسور محيى المزار، ورئيس الجامعة البريطانية فى مصر الدكتور أحمد حمد، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور فريد خميس، الذى فاز بنفس المسابقة قبلى عام ٢٠١٥، فضلًا عن الدكتور عمر بدر.

■ بم تحلمين؟

- أحلم بأن أصبح عضوة بهيئة التدريس بالجامعة، وأن أحقق نجاحات كبيرة فى مجال تخصصى.

■ كيف تلقيت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى على إنجازك؟

- ارتبكت فى البداية، لأننى معتادة على عدم الظهور، ولكننى شعرت بسعادة بالغة بعد ذلك بسبب المكالمات الهاتفية التى تلقيتها من طلاب يستوضحون منى طبيعة التخصص الذى لم يسمعوا عنه من قبل، وبالطبع لم أكن سعيدة بالتعليقات التى كانت تقلل من هذا الفوز.

■ ما مشكلات دراسة الصيدلة فى مصر؟

- المجتمع ينظر للصيدلى كتاجر، وينسى الناس عادة أن دوره الحقيقى هو المساهمة فى تطوير الأدوية وابتكار الجديد منها. وأرى أننا نحتاج إلى تغيير فكرتنا عن الصيدلى، فعملنا لا ينتهى عند قراءة الروشتات، ولكن من المفترض أن نكشف للمريض عن عيوب كل دواء والتواصل مع الطبيب المعالج، ولكن للأسف هذا لا يحدث على أرض الواقع.

