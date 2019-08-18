فرحة لاعبى نيجيريا بتتويج منتخب مصر بكأس العالم (فيديو)

حرص لاعبو منتخب نيجيريا على مؤازرة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، حتى فاز على منتخب ألمانيا 32-28 ليتوج بكأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا المقامة حاليا بمقدونيا.



ودخل لاعبو منتخب نيجيريا في فرحة غامرة ووصلة رقص، بعد تتويج منتخب مصر بكأس العالم في مقدونيا، لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية.







ودخل لاعبو منتخب نيجيريا، في فرحة غامرة ووصلة رقص، بعد تتويج منتخب مصر بكأس العالم في مقدونيا، لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية.

حرص لاعبو منتخب نيجيريا على مؤازرة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، حتي فاز على منتخب ألمانيا، 32-28 ليتوج بكأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما المقامة حاليا بمقدونيا.ودخل لاعبو منتخب نيجيريا، في فرحة غامرة ووصلة رقص، بعد تتويج منتخب مصر بكأس العالم في مقدونيا، لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية.