ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

بدأت ناقلة النفط الايرانية (آدريان دريا)، قبل دقائق مغادرة مياه جبل طارق.



وكانت سلطات منطقة جبل طارق رفضت في وقت سابق اليوم طلب الولايات المتحدة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تستعد إلى مغادرة مياهها الإقليمية، موضحة أن العقوبات الأمريكية غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي.



وقالت سلطات جبل طارق في بيان: «بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة»، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استنادًا إلى العقوبات الأميركية على إيران.