باسل مصطفى: إطلاق بوابة العمرة الإلكترونية لمواكبة التطوير في المملكة

قال باسل مصطفى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن إطلاق بوابة العمرة الإلكترونية هي تطوير للوضع الحالي الذي يقدم منه خدمات العمرة وكنا نحتاجه باعتبار أن المملكة العربية السعودية انتجهت دومًا التطوير الإلكتروني.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "اليوم"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه من خلال هذه البوابة نكون على تواصل دائم مع المعتمر بداية من تسويق البرامج له لإقامته في المملكة وغيرها من الخدمات، ويمكن للمعتمر أن يطلع على برنامجه بالكامل ويتواصل مع الجهات الرقابية بوزارة السياحة وكذلك شركات النقل.



وتابع أن البوابة الهدف منها الحفاظ على حقوق المواطن الحفاظ على حقوق الكيانات المرخص لها في مصر، وكذلك الحفاظ على دور الدولة المهم في التخطيط وإعداد رحلات العمرة.



وأوضح أن البوابة تتيح للمعتمر عدة ضوابط وهي أنه لا يوجد سقف عددي للعمرة، وعملية التكرار أصبحت متاحة، ولا يوجد رسوم لائحة تنفيذية لهذه الضوابط، ولا يوجد رحلة معينة.



وأشار إلى أن القانون يؤكد حقوق الكائنات المرخصة في مصر وأنها وهي الوحيدة التي تنظم الرحلات وتلغي شركة الوساطة، وعلى المعتمر الاتجاة إلى أحد الشركات المرخصة.