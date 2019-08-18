الجيش الموريتاني ينزل إلى الشوارع لمواجهة القمامة

نزلت وحدات من الجيش الموريتاني، اليوم الأحد، إلى شوارع العاصمة نواكشوط، في إطار حملة أطلقتها وزارة الداخلية لتنظيف العاصمة من القمامة.



وتم توزيع وحدات من الجيش على ولايات نواكشوط الثلاث، وقامت بعمليات تنظيف شاملة، خاصة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث المقار الحكومية، والأسواق الكبيرة، ومصانع غالبية الشركات العاملة في مجال المواد الاستهلاكية، وأسواق المواشي وغيرها.



وقالت الداخلية الموريتانية في بيان لها، إن"حملة تنظيف العاصمة ستدوم 5 أيام، بمشاركة الجيش الموريتاني، والمجلس الجهوي لنواكشوط، واتحاد أرباب العمل الموريتانيين".



وأضافت الداخلية في بيانها، أنه "من البديهي أن عملية كهذه لا تمثل حلًا جذريًا لهذه المعضلة، وإنما تعبر عن إرادة جادة وعملية للتخفيف مؤقتًا من معاناة سكان نواكشوط في انتظار إعداد خطة نهائية؛ للقضاء على هذه الظاهرة".



وكانت السلطات الموريتانية، قد تعاقدت مع عدة شركات خاصة، لتولّي مهمة تنظيف العاصمة، لكن تلك الشركات فشلت في السيطرة على كميات القمامة التي تنتجها العاصمة يوميًا.



وسبق للمجموعة الحضرية التي استبدلت بالمجلس الجهوي، في آخر تعديل دستوري، أن تعاقدت على مدى عدة سنوات مع شركة "بيزورونو" الفرنسية، لكن العقد تم فسخه خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، إثر خلاف حول نوعية القمامة التي يشملها العقد، وحدود المدينة، وعدة نقاط أخرى.