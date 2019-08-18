رئيس بعثة منتخب اليد: الفوز بمونديال الناشئين إنجاز تاريخي للمصريين

وجه عبده عبدالوهاب، رئيس بعثة منتخب مصر لناشئي كرة اليد، التحية لكل لاعبي المنتخب بعد فوزهم على منتخب ألمانيا والفوز بكأس العالم لناشئي كرة اليد.

وقال "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن فوز منتخبنا بمونديال الناشئين لليد يعتبر إنجازًا تاريخيًا لكل المصريين.

وأضاف، أن مصر الآن أصبحت قوة عالمية في كرة اليد، وأصبحت الآن على الخريطة في اللعبة، بعد فوزنا بكأس العالم لناشئي كرة اليد.