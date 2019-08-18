نشأت الديهي: 250 ألف بحث نشروا في دوريات عالمية لعلماء مصريين

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الاحتفال بعيد العلم،:"قائلًا إننا وصلنا لمحطة تليق بالإنسان المصري، وهو أهم ما نمتلك من ثروات، ولا سبيل لنا ولا ملجأ ولا طريق إلا العلم، فبالعلم تحيا وتتقدم الأمم".



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أننا اليوم نحتفل بعيد العلم، مشيرًا إلى أن أول من تم تكريمه في عيد العلم كان عميد الأدب العربي طه حسين عام 1958، ثم تكريم عباس محمود العقاد عام 1959، ثم توفيق الحكيم عام 1960.



وأردف:"دائمًا ما نتفاجأ بعلماء لم نكن نسمع عنهم من قبل لكونهم يتفرغون لأبحاثهم، وليس لهم نصيب من الانتشار السريع بوسائل الإعلام، متوجهًا بالتحية لعلماء مصر الذين تم تكريمهم بعيد العلم"، مشيرًا إلى أن هناك 250 ألف بحث تم نشرهم بدوريات عالمية ودولية لعلماء مصريين، ومضيفا "ورغم ذلك دائمًا ما نجلد ذاتنا ونتحدث عن أننا لدينا حالة شح في الأبحاث والبحث العلمي".