مدافع بيراميدز ينضم للداخلية لمدة موسمين

أعلن نادي الداخلية تعاقده مع إسلام صيام مدافع فريق بيراميدز لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل، حيث يخوض الظاخلية منافساته في دوري القسم الثاني بعد الهبوط من دوري الأضواء والشهرة في الموسم الماضي.



كان ضياء عبدالصمد المدير الفني لفريق الداخلية قرر أيضًا تصعيد كريم سعيد من قطاع الناشئين؛ لتدعيم مركز صانع الألعاب قبل انطلاق الموسم الجديد بدورى القسم الثاني.



ويخوض الداخلية 4 مباريات ودية فى أغسطس الجارى، حيث يلتقى الداخلية مع حرس الحدود في السابعة مساء اليوم الأحد، ثم الإنتاج الحربى غدا، على أن يلتقى الداخلية مع كل من فاركو والأولمبى يومى فيما بعد.



وكان الداخلية قد أنهى المعسكر الأول فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، الذى أقيم فى برج العرب واستمر لمدة شهر قبل عيد الأضحى المبارك، حيث حصل اللاعبون على إجازة لمدة 3 أيام، على أن يعود الفريق غدًا الأربعاء لمواصلة التدريبات.