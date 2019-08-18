ديبورتيفو ألافيس يفوز على ليفانتي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

فاز فريق ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ليفانتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتها، اليوم الأحد، بملعب "مينديزوروزا"، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدين ألافيس بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه التشيلي جويليرمو ماريبان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.



وبهذه النتيجة، يحصد ألافيس أول 3 نقاط له في الدوري.. بينما يبقى ليفانتي بدون أي رصيد من النقاط.

